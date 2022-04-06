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"Демократы" в США просят Байдена усилить кибербезопасность Украины

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Вашингтон, Среда 06 апреля 2022 00:04
"Демократы" в США просят Байдена усилить кибербезопасность Украины Кибератака (Фото: freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Представители демократической партии просят президента США Джо Байдена увеличить помощь Украине и европейским союзникам в области кибербезопасности после взлома, который нарушил работу крупного украинского интернет-провайдера в прошлом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В письме Байдену сенатор Эд Марки и член палаты представителей Билл Китинг выразили обеспокоенность тем, что Россия может нанести ответный удар новыми кибератаками в Украине. Законодатели хотят, чтобы недавно сформированное бюро кибербезопасности укрепляло сотрудничество США с Украиной и европейскими союзниками и помогало защищаться от российских хакерских угроз.

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