"Демократы" в США просят Байдена усилить кибербезопасность Украины

Представители демократической партии просят президента США Джо Байдена увеличить помощь Украине и европейским союзникам в области кибербезопасности после взлома, который нарушил работу крупного украинского интернет-провайдера в прошлом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В письме Байдену сенатор Эд Марки и член палаты представителей Билл Китинг выразили обеспокоенность тем, что Россия может нанести ответный удар новыми кибератаками в Украине. Законодатели хотят, чтобы недавно сформированное бюро кибербезопасности укрепляло сотрудничество США с Украиной и европейскими союзниками и помогало защищаться от российских хакерских угроз.