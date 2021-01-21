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Демократическая партия получила контроль над Сенатом США

Вашингтон, Четверг 21 января 2021 01:05
Демократическая партия получила контроль над Сенатом США
Фото: Сенат США (cnn.com)
Автор: Артур Родивилов

Демократы получили формальный контроль над сенатом США с приведением к присяге в среду трех новых сенаторов. Сенаторы-демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок из Джорджии приняли присягу.

Об этом сообщает CNN.

Также к сенату присоединился Алекс Падилья, которого губернатор Калифорнии назначил вместо Камалы Харрис.

Теперь расклад в сенате 50 на 50 сенаторов от обеих партий, но вице-президент Харрис в своем официальном качестве президента сената может голосовать при равном распределении голосов, и это дает демократам технический контроль над палатой.

Демократический контроль над Сенатом предоставил избранному президенту Джо Байдену больше возможностей для реализации его амбициозной программы, которая включает новые стимулы и расходы на инфраструктуру.

Это может также включать более высокие корпоративные налоги и более жесткое регулирование, что обычно не приветствуется Уолл-стрит.

Это, в свою очередь, может увеличить регуляторные риски для банков, здравоохранения, крупных технологических компаний и компаний, работающих на ископаемом топливе, а также снизить налоговые поступления.

Как сообщало РБК-Украина, демократ Рафаэль Уорнок побеждает во втором туре выборов в сенат США в штате Джорджия. Он обогнал республиканку Келли Леффлер.

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