Дело рейса MH-17: в июне суд будет изучать, из чего сбили самолет

Фото: Всеволод Ченцов (facebook.com UkraineMFA)

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов надеется, что суд Гааги в июне 2021 года начнет слушания по существу в деле о катастрофе рейса MH-17 над Донбассом в 2014 году. Тогда суд, в частности, будет изучать, из какого оружия был сбит малайзийский самолет.

Об этом сообщило агентство "Укринформ".

"Важно, что после предыдущих, технических слушаний в прошлом году, которые закончились в ноябре, процесс движется по графику. И мы ожидаем, что в июне, как суд и определил, начнутся слушания по сути", - сказал посол.

По словам Ченцова, ожидается, что в июне суд будет сосредоточен на оружии, из которого сбили самолет, месте запуска ракеты, а также роли четырех подсудимых.

"Собственно, на этом будут сконцентрированы слушания", - пояснил он.

Посол добавил, что четвертый блок слушаний продлится почти весь 2021 год, кроме августа, октября и декабря. В то же время продолжает работать Международная следственная группа.

Как известно, 17 июля 2014 года над оккупированным Донбассом был сбит малайзийский Boeing 777 рейса MH-17. Считается, что самолет сбили российским комплексом БУК-М1, который попал на Донбасс из России. В результате катастрофы погибли 298 человек.

Напомним, сегодня в Гааге возобновились судебные слушания в деле о катастрофе MH-17. Это уже четвертый блок слушаний по этому делу.

Добавим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что наступления ответственности за уничтожение рейса MH-17 неизбежно.