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Дело экс-беркутовцев: свидетель рассказал о разрешения о стрельбе по активистам

Новости » Общество    16.04.2019 - 17:05
Дело экс-беркутовцев: свидетель рассказал о разрешения о стрельбе по активистам
Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Свидетелем по делу был Сергей Берека - работник тогдашней милиции

В Святошинском районном суде по делу пятерых экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского, допросили как свидетеля работника тогдашней милиции, который предоставил разрешение стрелять по протестующим. Об этом из зала суда сообщает корреспондент РБК-Украина.

Свидетель Сергей Берека - работник тогдашней милиции, был начальником отдела участковых инспекторов милиции в городе Киеве.

По словам свидетеля, он знаком с обвиняемым Олегом Яшиневским по службе.

Кроме того, Берека заявил, что общался с бывшим заместителем командира роты "Беркут" Дмитрием Садовником и рассказал о вооружении правоохранителей.

"Вооружение было. В том числе и автоматы Калашникова. Оружие СВД по-моему тоже было", - добавил свидетель.

Свидетель заявил, что лично не использовал оружие против митингующих. Но предоставил письменное разрешение на использование вооружения работникам подразделения "Омега".

Также свидетель сообщил, что не требовал от работников отчетов об использовании огнестрельного оружия. По его словам, разрешение на использование оружия было подписано для защиты работников правоохранительных органов.

На вопрос о финансировании работников милиции свидетель ответить не смог. Он также заявил, что ему не известно, получали ли работники милиции денежные средства за пребывание на Майдане.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Святошинском райсуде по делу пятерых экс-беркутовцев сегодня допросили трех свидетелей. На заседание прибыли около 13 человек в поддержку обвиняемых.

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