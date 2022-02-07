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Дело на 700 млн гривен. В Криворожскую мэрию пришли с обысками

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Кривой Рог, Понедельник 07 февраля 2022 09:30
Дело на 700 млн гривен. В Криворожскую мэрию пришли с обысками Фото: в Криворожской мэрии проводят обыски (dbr.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете. Обыски проходят по делу о служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков.

"Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов грн", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи ГБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию. Предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Дело на 700 млн гривен. В Криворожскую мэрию пришли с обыскамиФото: в Криворожской мэрии проводят обыски (dbr.gov.ua)

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Кривой Рог
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