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В деле "Сканиа Украина" отсутствует доказательная база, требования - безосновательны, - эксперт

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Киев, Вторник 19 октября 2021 16:57
В деле "Сканиа Украина" отсутствует доказательная база, требования - безосновательны, - эксперт Фото: Scania (drive.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

20 октября 2021 года Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть дело по иску фирмы "Журавлына" к "Скания Украина". На следующий день в Северном апелляционном хозяйственном суде также будет похожий иск другого бывшего дилера к шведскому инвестору - ТОВ "Проскан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ассоциации судебных репортеров Украины, основателя ОО "Центр обличителей коррупции".

По его мнению, оба кейса уникальны даже для Украины, которая и так известна неожиданными судебными решениями. Оба дилера выдвигают к автогиганту многомиллионные требования в счет якобы недополученной прибыли.

"Дилер (представитель "Проскана" Сергей Крикуненко, - ред.) в запале объяснений сказал, что "вообще неважно, что там написано в договоре, нужно смотреть на ситуацию шире", - отмечает Козлов.

Эксперт также обращает внимание на отсутствие доказательной базы истцов по обоим кейсам. Почти так же, как и в случае "Журавлыны" представители "Проскана" не смогли предоставить суду какие-либо документальные подтверждения упущенной выгоды, хотя речь идет о сотнях миллионов гривен (123 млн грн по делу "Журавлыны" и 164,4 млн грн по делу "Проскан").

"Все утверждения "Проскана" сводятся к тому, что если бы соответствующую продукцию не продавали другие лица, то ее продавал бы "Проскан", а потому доход от продаж и есть упущенная выгода. Сомнительно даже с практической точки зрения, ведь вероятность продаж товаров зависит от многих факторов. А с юридической точки зрения и вовсе не выдерживает критики, ведь такие утверждения не подтверждаются доказательствами и представитель "Проскана" этого не оспаривает", - подчеркивает Козлов.

При этом даже заказанная самим же "Просканом" экспертиза не смогла подтвердить суду, что упущенная выгода была. Тем не менее, суды первой инстанции поддержали обоих истцов, что вынуждает международного инвестора тратить ресурсы на многочисленные судебные тяжбы, доказывая очевидную абсурдность претензий, отмечает эксперт.

В свою очередь, в компании подчеркивают, что оба дела являются настоящим тестом не только для судебной системы Украины, но всей государственной политики привлечения инвестиций.

Напомним, судебные процессы между поставщиком шведских грузовиков Scania и украинским предприятием "Журавлына" тянутся вот уже около девяти лет.

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