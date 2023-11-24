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Декларацію до роковин Голодомору підписали 55 країн, - Кулеба

Україна, П'ятниця 24 листопада 2023 09:00
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Декларацію до роковин Голодомору підписали 55 країн, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Декларацію до трагічного 90-річчя Голодомору 1932–1933 років, ініційовану Україною в ООН, підписали 55 країн. Також її підтримала делегація Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter (X).

За словами міністра, важливо, що Голодомор привертає до себе підвищену увагу в ООН, а кількість підписів різко зросла в порівнянні з попереднім таким документом у 2018 році.

Кулеба наголосив, що українська дипломатія продовжуватиме працювати над відновленням історичної справедливості та вшануванням жертв Голодомору.

"Жахи Голодомору мають служити чітким нагадуванням сьогоднішнім і майбутнім поколінням про необхідність запобігання подібним звірствам і спробам використання їжі як зброї, які є одним із ключових компонентів триваючої агресії Росії проти України", - наголосив глава МЗС.

Фото: декларації України в ООН (twitter.com/DmytroKuleba)

Геноцид українців

Голодомор 1932-1933 років вважають однією з найтрагічніших подій в українській історії. Масовий голод призвів до мільйонних жертв. Історики зазначають, що внаслідок Голодомору загинули близько 7 млн людей.

Верховна рада України звернулася до демократичних держав з проханням визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Після початку повномасштабної війни цей процес активізувався. Низка європейських країн ухвалила відповідне рішення, як і 34 штати в США.

Цього року Україна і світ відзначають 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні.

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