Дефіциту електроенергії в українській енергосистемі не спостерігається, - Міненерго
Дефіциту електроенергії в українській енергосистемі не спостерігається, в резерві - шість одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, які за потреби буде підключено до мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міненерго.
"З короткострокового ремонту в роботу виведено блок ТЕС, також у резерві 2 блоки і 4 корпуси теплової генерації, які буде підключено до мережі за потреби. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - вказано в повідомленні.
Як зазначається, потреби споживачів покриває власна генерація, також планується імпорт електроенергії.
Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що хронічна проблема енергосистеми та основна причина періодичного виникнення дефіциту електроенергії полягає в наслідках ворожих обстрілів минулої зими та перебуванні великої кількості потужних електростанцій в окупації.
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