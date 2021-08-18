Дефицит лома может привести к остановке металлургических предприятий, его экспорт следует запретить, - ICC Ukraine

Власти должны защитить отечественных металлургов, которые из-за неконтролируемого экспорта металлолома могут остаться без сырья и вынуждены будут остановиться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента ИСС Ukraine по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергея Сиволапа.

Эксперт пояснил, что лом является необходимым сырьем для работы металлургических предприятий, которые сейчас начали ощущать его дефицит из-за резкого увеличения экспорта лома.

"Отечественные металлурги имели определенную защиту от бесконтрольного вывоза металлолома за счет ограничительных пошлин. Однако динамика цен на мировом рынке привела к тому, что даже при этих ограничениях лом массово пошел за границу, в обход отечественных производителей", - пояснил Сиволап.

Он обратил внимание, что украинские металлурги, в отличие от иностранных, не имеют поддержки от государства и не могут конкурировать в закупке лома с иностранными. Как следствие, это сырье массово продается за пределы страны, в частности в Турцию.

"Украинский лом идет в Турцию, которая нетарифными методами, а именно государственной поддержкой собственной металлургии, создали условия, когда тамошние меткомбинаты могут поднимать цены на лом, чтобы скупать его отовсюду, прежде всего из Украины, при этом оставляя собственный металл в конкурентных пределах. А украинские комбинаты не имеют такой поддержки, и соответственно на этапе сырья, а лом это сырье, попадают в заранее невыгодные условия", - пояснил Сиволап.

Он также отметил: лом является сырьем для меткомбинатов, которые работают на более экологичных технологиях, что обеспечивает уменьшение выбросов и является стратегической целью для страны.

"Больше лома, меньше выбросов", - напомнил Сиволап.

По его словам, сейчас из-за дефицита лома ряд меткомбинатов вынуждены сокращать производство.

"Сейчас на складах отдельных предприятий, производство которых наиболее зависимо от лома, а это прежде всего Интерпайп, этого продукта вообще критически мало, и производство сокращается", - отметил Сиволап.

Несмотря на это, по мнению эксперта, власть должна как можно быстрее принять решение о запрете экспорта лома.

"Вопрос о закрытии собственных границ на вывоз лома ставят на повестку дня уже многие страны. В том числе и ЕС. Это"зеленый" ресурс, который вывозить - это собственный ущерб. Каким образом его оформить, чтобы не нарушить международные обязательства - это уже вопрос к юристам", - считает Сиволап.