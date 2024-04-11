Де українці зберігають свої заощадження: рейтинг банків за вкладами

Фото: у двох держбанках зберігається найбільше грошей українців (bank.gov.ua)

Станом на 1 березня 2024 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 71 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 679,4 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 386,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 185,4 млрд гривень, на третьому приватний Універсал Банк - 65,1 млрд гривень. Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк – 59,6 млрд гривень, приватний ПУМБ – 47,2 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше – Альфа-Банк) – 46,5 млрд гривень. Депозити у банках Нагадаємо, Національний банк України запроваджує додаткові заходи для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення та підвищення ставок. У березні 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,3% річних. Ставки за новими депозитами у валюті – 1,0%.