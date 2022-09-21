DCH: правоохоронці не здійснювали слідчих дій на підприємствах групи щодо сплати податків

Бюро економічної безпеки чи інші органи не зверталися до підприємств групи DCH з питань сплати податків. Також вони не здійснювали слідчих дій на підприємствах групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву групи на сайті DCH .

"Враховуючи безпідставне згадування DCH та Олександра Ярославського в оприлюднених нещодавно матеріалах ЗМІ, вважаємо за необхідне повідомити наступне. Спроби пов’язати публікацію на сайті Бюро економічної безпеки з групою DCH чи її підприємствами, на жаль, призвели відповідні ЗМІ до хибних висновків. Насправді жодному підприємству групи DCH не надходило жодних запитів органів державної влади з питань оподаткування і тим більше в цьому напрямі не здійснювалися ніякі слідчі дії", - зазначено в заяві.

У своєму повідомленні група також нагадала, що за період з кінця лютого 2022 р. підприємства DCH сплатили до бюджетів усіх рівнів 1,631 млрд гривень.

"Попри війну та руйнування деяких належних DCH об’єктів, група забезпечує роботою близько 10 тисяч людей та здійснює послідовну політику збереження робочих місць", - резюмували в компанії.