Сенатору Радфеду РФ з окупованої Луганської області загрожує до 15 років в'язниці, - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишньої судді апеляційного суду Луганської області, яка перейшла на бік РФ та сприяла створенню фейкових судів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як повідомляють правоохоронці, колишня суддя з Луганської області почала працювати на окупантів на початку захоплення населених пунктів регіону росіянами ще у 2014 році.

Вона увійшла до складу так званого "Міністерства державної безпеки ЛНР" та стала куратором "судової гілки ЛНР", зокрема, розробляла проєкти нелегітимних законотворчих актів та документів, які копіюють норми російського законодавства.

У 2017 році підозрювана обійняла посаду "керівника адміністрації голови ЛНР", на якій проводила агітацію населення тимчасово окупованої частини Луганської області для визнання громадянами квазіреспубліки.

А у 2022 році фігурантка надала добровільну згоду на зайняття посади сенатора від так званої "ЛНР" у Раді федерацій федерального зібрання РФ. Наразі, вона координує функціонування всіх гілок окупаційної влади на тимчасово окупованій території та курує проведення підривної діяльності проти України.

Екссуддя обвинувачується у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та до захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що правоохоронці не вказують ім'я екссудді-зрадниці, однак на фото, які опублікувало ДБР, зображена Ольга Бас.

Фото: сенатору Радфеду РФ з окупованої Луганської області загрожує до 15 років в'язниці (dbr.gov.ua)

Що відомо про Ольгу Бас

До 2014 року Ольга Бас була суддею Апеляційного суду Луганської області. Після окупації регіону перейшла на бік РФ та стала кураторкою судової гілки "Міністерства державної безпеки ЛНР".

У 2023 році їй оголосили підозру в публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та до захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у державній зраді.

Того ж року на неї було накладено санкції терміном на 10 років.