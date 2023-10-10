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ДБР викрило правоохоронця у Чернівцях: переправляв ухилянтів за кордон

Чернівці, Вівторок 10 жовтня 2023 18:15
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ДБР викрило правоохоронця у Чернівцях: переправляв ухилянтів за кордон Фото: ДБР викрило правоохоронця у Чернівцях, який переправляв ухилістів за кордон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Чернівцях правоохоронець створив злочинну групу, яка займалася незаконним переправленням чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними силовиків, правоохоронець володів інформацією про час та місце несення служби прикордонними нарядами. За цими даними він розробляв маршрут, яким його спільники проводили ухилянтів через кордон.

Фото: у Чернівцях викрили правоохоронця, який допомагав чоловікам виїхати за кордон (dbr.gov.ua)

Бажаючих незаконно виїхати з України збирали у Чернівцях, з однієї особи брали по 4,5-5 тисяч євро.

Загалом, за даними ДБР, зловмисники змогли переправити за кордон до 10 військовозобов'язаних. Наприкінці вересня автомобіль з одним з фігурантів та п'ятьма "клієнтами" зупинили прикордонники. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Інші учасники угруповання намагалися переховуватися, але їх викрили співробітники ДБР. Наразі їх підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через кордон. За це передбачено до 9 років ув'язнення.

Правоохоронцю, який організував схему, вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень. Все ще вирішується питання про запобіжний захід для ще двох учасників групи.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Нагадаємо, в Україні через повномасштабне вторгнення російських окупантів діє воєнний стан. Зокрема, чоловікам призовного віку заборонено виїзд за кордон. Також передбачено низку винятків.

Нещодавно співробітники Служби безпеки викрили три схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон одразу у трьох областях.

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