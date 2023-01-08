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Давав Україні кілька годин. Голову Мінфіну Німеччини можуть позбавити депутатського імунітету

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Берлін, Неділя 08 січня 2023 19:43
Давав Україні кілька годин. Голову Мінфіну Німеччини можуть позбавити депутатського імунітету Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер може втратити депутатський імунітет. Його звинувачують у прихованні факту взяття кредиту на купівлю приватного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

Оскільки взяв ще один кредит у тому самому банку - йому тепер загрожує кримінальне переслідування за отримання пільг.

Відділ боротьби з корупцією берлінської прокуратури зараз вивчає питання про зняття з Лінднера депутатського імунітету, щоб мати можливість провести офіційне розслідування.

Представник прокуратури заявив, що це звичайна практика у таких випадках і що це не означає, що є первісна підозра.

Очікується, що рішення буде ухвалено найближчим часом.

Нагадаємо, Лінднер на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявив, що російські військові захоплять нашу країну за кілька годин.

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