Давав Україні кілька годин. Голову Мінфіну Німеччини можуть позбавити депутатського імунітету

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер може втратити депутатський імунітет. Його звинувачують у прихованні факту взяття кредиту на купівлю приватного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel .

Оскільки взяв ще один кредит у тому самому банку - йому тепер загрожує кримінальне переслідування за отримання пільг.

Відділ боротьби з корупцією берлінської прокуратури зараз вивчає питання про зняття з Лінднера депутатського імунітету, щоб мати можливість провести офіційне розслідування.

Представник прокуратури заявив, що це звичайна практика у таких випадках і що це не означає, що є первісна підозра.

Очікується, що рішення буде ухвалено найближчим часом.

Нагадаємо, Лінднер на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявив, що російські військові захоплять нашу країну за кілька годин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.