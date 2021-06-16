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"Дарница" завершила реновацию офиса

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Киев, Среда 16 июня 2021 20:23
"Дарница" завершила реновацию офиса Фото: "Дарница" завершила реновацию офиса (пресс-служба компании)
Автор: РБК-Украина

Фармацевтическая компания "Дарница" завершила капитальную реконструкцию офисного помещения на 255 рабочих мест. Процесс обновления офиса длился полтора года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, современные архитектурные технологические и экологические решения, которые были применены при реконструкции, обеспечивают офисному пространству функциональность, фокусируются на изменениях и инновациях, создают комфортное пространство для эффективной работы и развития.

"Реновация офиса "Дарницы" стала логическим продолжением масштабной трансформации компании. Новое пространство полностью соответствует современным вызовам и требованиям, которые стоят перед бизнесом и командой. Реконструкция помещения продолжалась более полутора лет. Наш обновленный офис - это умное пространство с автоматизированным управлением инженерными системами, созданное с учетом функциональности, безопасности и комфорта. Он даст каждому сотруднику возможность реализовывать свой потенциал, развивать таланты и эффективно работать в команде ", - отметил Шимкив.

&quot;Дарница&quot; завершила реновацию офиса

Он также добавил, что управление обновленным смарт-объектом обеспечивают современные технологические системы: с помощью автоматизированного решения обеспечивается приток 100% свежего воздуха и его двухступенчатая фильтрация с эффективностью 95%, происходит настройка и поддержание оптимального микроклимата с возможностью регулировки параметров в отдельных помещениях. Также работники в зависимости от индивидуальных потребностей могут регулировать освещенность собственных рабочих мест.

6-ти этажное здание "Дарницы", по словам Шимкива, содержит зоны open space и достаточное количество оборудованных помещений, которые можно использовать как для переговоров и онлайн встреч, так и для относительно изолированной работы. Для неформального общения и отдыха на каждом этаже предусмотрены лаунж-зоны, а также большая общая обеденная зона на первом этаже.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении.

Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

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Дарница офис
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