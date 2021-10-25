"Дарница" ввела новый канал для коммуникации сотрудников

Фармацевтическая компания "Дарница" внедрила корпоративную социальную сеть Workplace для своих сотрудников. Этот инструмент, разработанный Facebook, призван привлечь к информационному обмену внутри компании каждого работника и улучшить коммуникацию руководства с подчиненными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

К сети в течение месяца присоединилось почти 95% персонала. Об этом сообщили в пресс-служба фармпроизводителя.

"Часть стратегии фармацевтической компании "Дарница" - развивать корпоративную культуру путем внедрения современных средств коммуникации. Важно строить внутренние коммуникации с позиции диалога, когда каждый имеет право голоса и чувствует свою причастность к общей цели", - отмечают в компании.

Главной целью внедрения корпоративной соцсети в "Дарнице" называют привлечение к коммуникации в реальном времени всего персонала компании, независимо от этапа производства и дистрибуции лекарств. Часть сотрудников - люди, работающие в лабораториях, на складах или водителями - редко пользуются даже электронной почтой и общаются с узким кругом коллег. Сеть на основе интерфейса Facebook дает возможность каждому работнику участвовать в совместных обсуждениях или онлайн-мероприятиях, а также максимально оперативно узнавать рабочую информацию.

"Внедрение такого современного средства коммуникации как Workplace для нас естественный и сознательный выбор на пути трансформации, готовности к будущему и обеспечения дальнейшего роста "Дарницы", - подчеркнула директор по управлению персоналом компании Елена Соколова. - Возможность открытого диалога между топ-руководством и сотрудниками, обмен идеями и новостями, возможность найти единомышленников или друзей по интересам - все это качественно меняет контекст, в котором работаем, к лучшему".

Сотрудники "Дарницы" уже оценили нововведение: количество активных пользователей достигает 97%. За месяц они оставили более тысячи сообщений и комментариев.