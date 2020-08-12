"Дарница" реализовала проекты по цифровой трансформации на 88 млн грн

Фото: завод "Дарницы" (darnitsa.ua)

Полная диджитализация компании является одной из стратегических целей компании

Фармацевтическая компания "Дарница" совместно с мировыми лидерами в области информационных технологий реализовала проекты цифровой трансформации на сумму 88 млн грн.

Об этом заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

По его словам, полная диджитализация компании является одной из стратегических целей компании.

"Полная диджитализация "Дарницы" является одной из наших стратегических целей. Она тесно связана с достижением еще двух - превращением в международный бренд и лидерство в производстве генериков. Мы поступательно движемся в направлении цифровой трансформации с 2014 года. Совместно с мировыми лидерами в области информационных технологий мы уже реализовали проекты общей стоимостью 88 млн грн. Это повысило эффективность бизнес-процессов, а также обеспечило устойчивость и адаптивность компании в условиях новой реальности", - добавил Шимкив.

"Дарница" также выделила цифровую трансформацию в отдельную функцию. Это направление в компании возглавил Андрей Романенко. В течение последних лет он руководил департаментом IT и вместе с командой реализовал ряд стратегических проектов по созданию в "Дарнице" гибридной инфраструктуры и обеспечению перехода на электронный документооборот.

По результатам успешной реализации инициатив по цифровизации "Дарницы" Андрей Романенко был признан экспертами журнала "Компьютерное обозрение" BEST CIO 2019 среди фармацевтических компаний в Украине в ходе ежегодного конкурса.

Как сообщает пресс-служба, департамент информационных технологий "Дарницы" возглавил Роман Бородин. Он имеет опыт работы в сфере ИТ в мультинациональных и ведущих украинских компаниях, а также в государственном секторе. Главной задачей департамента является дальнейшее развитие цифровой экосистемы компании для обеспечения инновационного развития.

"Дарница" уже начала процесс трансформации, в том числе с целью стать высокотехнологичной компанией международного уровня. В соответствии с этой стратегией информационные технологии являются драйвером роста бизнеса. Со своей стороны, я очень заинтересован присоединиться к масштабным изменениям компании, которые станут толчком для всей украинской фармы", - прокомментировал назначение Роман Бородин.

Напомним, ранее председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив заявлял, что работа "Дарницы" в карантинном режиме осуществлялась без серьезных изменений, благодаря своевременному системному инвестированию в диджитал.

Компания, по его словам, разработала гибридную ИТ-инфраструктуру, активно используя облачные технологии, в частности, облачное решение для операционной работы сотрудников Microsoft Office 365, электронный документооборот на базе SAP / Open Text.

Напомним, в сентябре 2019 года фармацевтическая компания "Дарница" провела ребрендинг и заявила о начале процесса масштабной трансформации — в частности, курсе на диджитализацию всех бизнес-процессов и на создание международного бренда.

Кроме того, компания успешно провела миграцию своей ERP-системы в облако Microsoft Azure, благодаря чему смогла сохранить эффективность бизнес-процессов в условиях карантина.