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Danone з МОЗ запускає соціальну ініціативу, що посилює систему медичної реабілітації в Україні

П'ятниця 04 жовтня 2024 16:32 promo
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Danone з МОЗ запускає соціальну ініціативу, що посилює систему медичної реабілітації в Україні Фото: Danone з МОЗ запускає соціальну ініціативу, що посилює систему медичної реабілітації (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

На початку 2024 року компанія Danone надала 3 млн євро благодійної допомоги медичним закладам задля втілення Програми з розвитку медичної реабілітації в Україні, що реалізується під егідою Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпроєкт "УП".

Так, фінансову підтримку на розвиток інфраструктури і навчання медичних працівників отримали Національний інститут раку, Центр медико-соціальної реабілітації ветеранів війни та Національний центр "Unbroken".

Аби привернути увагу українців до значення комплексної медичної реабілітації для майбутнього суспільного здоров’я та економічної стійкості, а також з метою проінформувати про можливості відновлення для кожного, Danone разом з партнерами розпочинає масштабну комунікаційну кампанію "Майбутнє є!".

Ця ініціатива покликана зазвучати реальними історіями українців, які пройшли свій шлях в системі медичної реабілітації та здобули цінний досвід для тих, хто лише вирішує його розпочати.

Серед героїв - лікарі центрів реабілітації, реабілітологи-практики та пацієнти, які проходять відновлення. Все це для того, щоб кожен, хто з різних причин потребує реабілітації, знав про доступні можливості та з вірою у майбутнє ставав на цей шлях.

Перший спецпроєкт, реалізований разом з "Українська правда.Життя", розповідає про Павла Козака — чоловіка, який ще в школі отримав травму спини й опинився у кріслі колісному, та попри це зміг здобути вищу освіту, отримати роботу, а ще — активно займатися спортом. З 2014 року він долучився до команди військових, які працювали в сфері реабілітації, а тепер працює ментором у реабілітаційному центрі Unbroken.

"На мою думку, інвалідність - це не вада, травма чи патологія, а стан душі. Тому завжди треба акцентуватися на можливостях, а не на обмеженнях", - каже Павло Козак.

Одним із підопічних Павла є Іван Батрак з Дніпропетровщини. Під час ворожого обстрілу снаряд влучив у його квартиру, а уламки пошкодили чоловіку спину. Після кількох операцій у Дніпрі його евакуювали до Першого медичного об’єднання Львова. Нині Іван поступово повертається до повноцінного життя: разом з Павлом грає у баскетбол на кріслах колісних, а також опановує нову професію барбера.

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