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Дания приостановила использование вакцины Moderna для людей младше 18 лет: названа причина

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Копенгаген, Среда 06 октября 2021 16:38
Дания приостановила использование вакцины Moderna для людей младше 18 лет: названа причина Фото: Дания приостановила использование вакцины Moderna для лиц младше 18 лет (Justin Sullivan/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Дания приостановила использование вакцины Moderna от коронавируса для лиц до 18 лет. Причиной такого решения властей стали сообщения о возможности возникновения редких побочных эффектов, таких как миокардит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В Датском агентстве здравоохранения заявили, что последние данные указывают на распространения случаев миокардита и перикардита среди несовершеннолетних, которым была сделана прививка вакциной Moderna. При этом регулятор отметил, что риск развития таких побочных эффектов очень мал.

Ранее Швеция объявила о приостановке использования вакцины Moderna для людей, родившихся после 1991 года из-за аналогичных причин.

Напомним, в понедельник комитет Европейского агентства лекарственных средств по лекарствам для человека рекомендовал сделать бустерные дозы вакцинами Pfizer и Moderna от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом.

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