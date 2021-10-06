Дания приостановила использование вакцины Moderna для людей младше 18 лет: названа причина

Дания приостановила использование вакцины Moderna от коронавируса для лиц до 18 лет. Причиной такого решения властей стали сообщения о возможности возникновения редких побочных эффектов, таких как миокардит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

В Датском агентстве здравоохранения заявили, что последние данные указывают на распространения случаев миокардита и перикардита среди несовершеннолетних, которым была сделана прививка вакциной Moderna. При этом регулятор отметил, что риск развития таких побочных эффектов очень мал.

Ранее Швеция объявила о приостановке использования вакцины Moderna для людей, родившихся после 1991 года из-за аналогичных причин.