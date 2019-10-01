Данилюк рассказал о причинах ухода с поста секретаря СНБО

Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Данилюк заявил, что не желал участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей"

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что ушел с поста по собственной инициативе. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Гордон".

По словам Данилюка, он ушел в отставку, не желая участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

"Уход с поста секретаря СНБО - моя инициатива. Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи", - заявил Данилюк.

По его словам, он предлагал Владимиру Зеленскому несколько вариантов, которые могли бы исправить сложившуюся ситуацию, однако они с президентом не пришли к общей позиции.

"Сейчас буду определяться, чем заниматься дальше. Поступают предложения, как правило, связаны с бизнесом. Правда, они в основном из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. На данном этапе, мне кажется, так будет правильно", - добавил Данилюк.

Также бывший секретарь СНБО сообщил, что, по его мнению, у многих людей, пришедших во власть, недостаточный уровень профессионализма, что становится системной проблемой, которая несет риск.

"Я надеюсь, что будут сделаны выводы и президент проведет корректировку. Несмотря на то, что его тянут в другую сторону. Иначе будут проблемы. От его команды многого ждут. И если эти большие ожидания не реализуются, все получат серьезную психологическую травму", - сказал Данилюк.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

РБК-Украина сообщало, что НАПК выявило недостоверные сведения в декларации бывшего министра финансов Украины и бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка на сумму 1,6 млн грн.