Данілов про втечу артистів за кордон: буде обговорюватися на Ставці
Питання надання дозволу для виїзду за кордон чоловікам-артистам буде обговорено під час найближчої Ставки верховного головнокомандувача.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону.
За його словами, більшість не розуміє, що маючи дозвіл на виїзд з України під час воєнного стану необхідно повертатись. Він розповів, що у грудні 2022 року Міністерством культури було видано дозвіл на виїзд шістьом людям.
Артисти представляли Україну, однак коли настав час - не повернулись.
"Вони зухвало починають коментувати й викладати в пабліки, що вони такі розумні, а інші мають воювати... Я чітко усвідомлюю собі, що такі "артисти" будуть в іншому місці "виступати", коли повернуться... На засіданні Ставки, яка буде найближчим часом, питання, хто, скільки, яке відомство давало дозвіл, буде на порядку денному і міністр безпосередньо буде звітувати на засіданні ставки", - сказав Данілов.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні може бути посилено відповідальність за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.
Нагадаємо, відомий український комік втік до Туреччини та приголомшив позицією щодо війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.