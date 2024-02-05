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Данілов про проведення виборів в Україні: для цього нам треба отримати перемогу

Понеділок 05 лютого 2024 22:20
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Данілов про проведення виборів в Україні: для цього нам треба отримати перемогу Фото: Олексій Данілов (president gov ua)
Автор: Наталія Кава

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні не можна буде провести вибори поки діє воєнний стан.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив "24 каналу".

"Вибори ми проведемо вже тоді, коли здобудемо перемогу у цій війні", - сказав секретар РНБО.

Він нагадав, що під час дії воєнного стану в країні не можливо провести вибори. Тому варто дочекатись перемоги України.

Вибори в Україні

У 2023 році в Україні мали відбутися парламентські вибори. Вони були заплановані на 29 жовтня, але повномасштабне вторгнення РФ і введене військове положення в Україні у зв'язку з цим, роблять їх неможливими. Крім того, у 2024 році мають пройти і президентські вибори. Вони заплановані на весну.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, що перемога у війні очікується у 2023 році. Проте важко спрогнозувати, коли відбудуться вибори до Верховної ради з огляду на ситуацію на фронті.

Скандали з нардепами

Нагадаємо, в Україні неодноразово виникали скандальні історії із народними депутатами.

Приміром, ще у січні цього року нардеп Микола Тищенко поїхав до Таїланду, щоб нібито зустрітися з представниками української громади. Це викликало скандал.

Також нещодавно правоохоронці повідомили про підозру нардепа Андрія Одарченка, який намагався підкупити голову Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України.

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РНБО Олексій Данілов Вибори в Україні
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