Данилов: есть предложение ограничить полномочия нардепа двумя сроками
Политическое руководство Украины обсуждает идею ограничения максимальной продолжительности полномочий народного депутата. Эти полномочия могут ограничить двумя сроками.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Я могу сказать, что есть предложение для того, чтобы двумя срокам ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал и покажи себя обществу", - отметил Данилов.
По его словам, в Украине распространена практика, когда в Верховной раде годами находятся одни и те же люди.
"У нас если в пяти политических партиях не побывал, - это уже не политик", - добавил Данилов.
Напомним, ранее Данилов назвал повестку дня следующего заседания СНБО, на котором заслушают доклады силовых ведомств о состоянии уголовных дел, открытых за государственную измену.
Он также заявил, что Украина не боится реакции президента России Владимира Путина на санкции против нардепа Виктора Медведчука.
В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Алексей Данилов, Роман Синицын и другие, обсудили самые интересные для украинцев вопросы. В частности, попытались ответить на вопрос: Сергей Стерненко - активист или преступник? А также затронули тему скандалу з топ-менеджерами "ПриватБанка" и обсудили санкционные списки в Украине.
Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"
Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу показали, как в Украине подделывают справки об отрицательных результатах тестирования на COVID-19.
Также Украинский рассказали, как изменятся штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал детали расследования, в результате которого были введены санкции против Виктора Медведчука, его жены, шесть человек и 19 компаний.
А еще Данилов прокомментировал приобретение телеканала "Прямой" Петром Порошенко.
В том же выпуске заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию с резким ростом числа больных COVID-19 в Ивано-Франковской области.