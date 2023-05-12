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Данілов про погрози Кремля після передачі Storm Shadow: Путін вже використав все, що міг

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П'ятниця 12 травня 2023 18:37
Данілов про погрози Кремля після передачі Storm Shadow: Путін вже використав все, що міг Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія погрожує "адекватною відповіддю" після постачання Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Але всі можливості країни-агресора закінчилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова у Twitter.

"Усі спроби Росії залякати українців і світ так званою "адекватною відповіддю" - це розмови із самими собою. Все, що міг використати Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), він використав. А для Росії найгірше тільки починається. РФ без західних розробок та інвестицій - країна-фейк", - зазначив секретар РНБО.

За словами Данілова, незабаром країна-агресор зіткнеться з великою кількістю передових технологій і "це будуть не смартфони".

Нагадаємо, вчора, 11 травня, міністр оборони Британії Бен Воллес заявив про передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Після цього прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пообіцяв, що його країна нібито "адекватно відповідатиме" на такі постачання.

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