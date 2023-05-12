Данілов про погрози Кремля після передачі Storm Shadow: Путін вже використав все, що міг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова у Twitter .

"Усі спроби Росії залякати українців і світ так званою "адекватною відповіддю" - це розмови із самими собою. Все, що міг використати Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), він використав. А для Росії найгірше тільки починається. РФ без західних розробок та інвестицій - країна-фейк", - зазначив секретар РНБО.

За словами Данілова, незабаром країна-агресор зіткнеться з великою кількістю передових технологій і "це будуть не смартфони".