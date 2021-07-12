Данилов о кибератаках: это хуже атомного оружия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал кибератаки оружием, которое хуже атомного оружия. Он также пояснил, почему нападение хакеров несет опасность для страны.

"Кибератаки хуже атомного оружия. Вы не можете их почувствовать, увидеть. Через определенное время будут ощущаться только последствия и больше ничего", - сказал Данилова.

По его словам, это такое оружие, которое может быть направлено на тот или иной объект с отложенным временем действия. "И вы можете не знать, что оно уже сидит в вашей сети, ваших компьютерах, а в час икс оно может "взорваться" в самый неприятный момент", - добавил он.

"Мы отрабатываем сегодня такие ситуации. У нас есть ответственный орган - это министерство цифровой трансформации, который отвечает за кибербезопасность нашей страны", - резюмировал секретарь СНБО.