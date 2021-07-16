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Данилов анонсировал еще одно заседание СНБО. Рассмотрят секретный вопрос

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Киев, Пятница 16 июля 2021 19:13
Данилов анонсировал еще одно заседание СНБО. Рассмотрят секретный вопрос Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Следующее заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины состоится через две недели. На нем планируется рассмотреть темы, которые не успели обсудить сегодня, а также секретный вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова на брифинге в Киеве.

"Через две недели будет еще одно заседание СНБО. Рассмотрят то, что не смогли рассмотреть сегодня. Это секретный вопрос", - сказал Данилов.

Напомним, сегодня, 16 июля прошло очередное заседание СНБО. На нем ввели санкции против 9 человек из списка США, объявили о разработке системы мониторинга олигархов и анонсировали усиление карантина в Украине.

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