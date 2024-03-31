"Дам тобі фору". Байден запропонував Трампу зіграти в гольф

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Байдена в Twitter .

На сторінці у Twitter чинний президент США опублікував відео уривка з заходу для збору коштів, який відбувся ще 28 березня, де ведучий жартома сказав, що Байден не виграв жодного чемпіонату з гольфу, які організовує Трамп.

Байден у відповідь на цей жарт розповів, що пропонував Трампу зіграти в гольф ще у 2016 році.

"Дональд, моя пропозиція залишається в силі. Я дам тобі фору в три удари, якщо ти сам будеш носити свою сумку", - написав Байден під відео на сторінці у Twitter.