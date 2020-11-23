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COVID-19 заболели почти 2700 правоохранителей МВД за прошедшую неделю

Украина, Понедельник 23 ноября 2020 12:28
COVID-19 заболели почти 2700 правоохранителей МВД за прошедшую неделю
Фото: тест на коронавирус (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

COVID-19 заболели почти 2686 правоохранителей Министерства внутренних дел за прошедшую неделю. С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 20114 правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня, 23 ноября, за сутки зафиксировано 456 случаев заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2686", - указано в сообщении.

За сутки наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Запорожской области (25), в Черкасской области (27) и в Киеве (49).

"С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 20114 правоохранителей, выздоровели - 19166, умерло - 58", - сообщили в министерстве.

Напомним, в Украине коронавирусом заразилось рекордное число правоохранителей за 9 ноября. Были зафиксированы 569 случаев заболевания COVID-19.

Как писало РБК-Украина, а 25 октября был зафиксирован 471 случай заболевания COVID-19 среди правоохранителей системы МВД.

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