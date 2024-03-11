Cитуація з Коломойським викликає стурбованність щодо дотримання прав людини, - адвокат

Олігарх Ігор Коломойський утримується в київській в'язниці вже понад шість місяців як підозрюваний. Ситуація викликає тривогу щодо дотримання прав людини та належної правової процедури в українських судах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката, екс-генпрокурора Ізраїля Авіхая Манделбліта.

На думку правозахисника, Коломойський перебуває під вартою за підозрою у вчиненні різних економічних злочинів для потреб слідства, без прийняття рішення про пред'явлення обвинувачення, у зв'язку з відсутністю достатньої доказової бази для прийняття такого рішення на даний час.

За його словами, настільки довге тримання під вартою у цій справі суперечить судовим практикам у розвинених демократичних країнах.

"Арешти не можуть здійснюватися виключно з метою розслідування, а повинні ґрунтуватися на відчутній небезпеці або підозрі у втечі", - пише Манделбліт та додає, що, "у Німеччині та Франції керівні принципи Європейського суду з прав людини вимагають наявності вагомих доказів вини навіть на початкових етапах розслідування, наголошуючи на принципі презумпції невинуватості та пропорційності. Тримання під вартою в Ізраїлі, особливо у справах про економічні злочини, розглядається як крайній захід, який не повинен використовуватися як основний інструмент розслідування".

Аналіз справи, як зазначає Манделбліт, дав зрозуміти, що сума застави, встановлена судом, є надзвичайно завищеною до такої міри, що за таких умов практично дорівнює відмові у звільненні.

"Де-факто це рішення судів в Україні заарештувати пана Коломойського на дуже тривалий термін без суду і слідства. Ізраїльська судова практика, так само як і Восьма поправка до американської Конституції та інші демократичні правові системи, забороняє надмірну заставу, яка б перешкоджала звільненню. Надмірна застава фактично слугує цілям незаконного утримання під вартою, порушуючи право підозрюваного на свободу і презумпцію невинуватості. Встановлення астрономічно високої застави у понад 60 мільйонів доларів є фактичним триманням під вартою під прикриттям нереальних умов застави. Згідно з міжнародним правом у галузі прав людини, встановлення надмірної застави є неконституційним", - додає адвокат.

У своєму висновку, він підсумовує, що рішення про утримання Коломойського під вартою для розслідування економічних підозр протягом 6 місяців (і продовження арешту ще на 60 днів) прийняте українськими судами, є вкрай необґрунтованим.

Справа Коломойського

Нагадаємо, 27 лютого Шевченківський районний суд міста Києва зменшив розмір застави Ігорю Коломойському до 2,4 млрд грн. Втім, залишив його під вартою ще на два місяці.