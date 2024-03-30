"Чорноморець" з хет-триком за десять хвилин сенсаційно розбив "Полісся"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Полісся" – "Чорноморець" – 1:4

Голи: Кушніренко, 75 – Авагімян, 53, 60, 64, Кузик, 90

Вилучення: Кушніренко, 78 (П, друга жовта картка)

Із перших хвилин обидві команди вирішили не відсиджуватися в обороні. "Моряк" Ієде та новачок житомирян Петряк обмінялися ударами повз ворота. Згодом голкіпер "поліських вовків" Бойко витягнув із дев'ятки постріл Авагімяна з півкола штрафного.

На 33-й хвилині ще один новачок "Полісся" Ернандес, здавалося, бив у незахищену частину воріт, але з лінії м'яч подалі виніс Брагару. Кінцівка першої половини, однак, була за "Чорноморцем". Спершу Ієде продерся до штрафного та пробив повз ближню стійку, а потім Авагімян перевірив пильність воротаря підступним ударом.

На старті другої 45-хвилинки "моряки" організували ударну десятихвилинку. Героєм одеситів став Авагімян. Спершу він головою замкнув навіс Бадібанги. Далі завершив точним ударом після передачі Брагару швидку контратаку "Чорноморця". А на десерт майстерно поклав у дев'ятку зі штрафного – 0:3.

"Поліські вовки" після такого потрійного удару змогли розмочити рахунок. Допоміг стандарт – Мустафаєв подав кутовий на лінію воротарського, а Кушніренко головою фактично розстріляв ворота Варакута. Та локальний герой швидко став антигероєм, сфоливши проти Кузика в центрі поля – другий "гірчичник" і вилучення.

Останнє ж слово було за "Чорноморцем". На 90-й хвилині Кузик замкнув передачу Штогріна від лівого краю і встановив остаточний результат зустрічі. Завдяки першій після зимової паузи перемозі "моряки" піднялися на 8-ме місце в турнірній таблиці УПЛ (26 очок). Тим часом "Полісся" залишилося на 6-й сходинці (33 пункти).