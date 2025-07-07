Чому ваш повербанк "помирає" завчасно: топ-8 шкідливих звичок

Мобільні зарядні пристрої - незамінні супутники в дорозі. Однак нерідко користувачі скаржаться: заряд не тримається, акумулятор втрачає потужність занадто швидко. Причина може бути не в самій батареї, а в неправильній експлуатації.

РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld розповідає про 8 головних помилок, які повільно вбивають ваш повербанк.

Неправильна поведінка під час заряджання

Перед поїздкою багато хто заряджає повербанк "до упору", навіть якщо той наполовину повний. Це одна з найпоширеніших помилок.

Регулярний заряд майже повного акумулятора прискорює його знос. Але й протилежний сценарій, коли повербанк розряджається до нуля, теж шкідливий. Оптимально заряджати його, коли заряд падає до 20-30%.

Екстремальні температури

Акумулятори не переносять сильну спеку і холод. Якщо залишити пристрій у машині влітку або взяти з собою взимку на вулицю, це може спричинити незворотні зміни в хімічному складі батареї.

В ідеалі зберігайте повербанк за кімнатної температури, уникайте потрапляння прямих сонячних променів і різких перепадів температури.

Дешеві кабелі та зарядні пристрої

Використання несертифікованих кабелів і зарядок - ще одна часта помилка. Такі аксесуари можуть видавати нестабільний струм, через що повербанк заряджається повільно і перегрівається.

У гіршому випадку це може призвести до короткого замикання. Використовуйте тільки якісні і, бажано, фірмові аксесуари.

Зберігання в розрядженому стані

Навіть якщо ви рідко використовуєте повербанк, його потрібно періодично перевіряти. Тривале зберігання з нульовим зарядом призводить до втрати ємності.

Для довгого зберігання оптимальний рівень заряду - 50-60%. Ідеальне місце - прохолодне і сухе (не підвіконня, не автомобіль і не поруч із батареєю).

Перезарядка і постійне підключення до мережі

Сучасні пристрої оснащені захистом від перезарядження, але якщо повербанк постійно під'єднаний до мережі (наприклад, вночі), він довго залишається на рівні 100%. Це створює постійне навантаження на акумулятор. Краще вимикати пристрій відразу після повного заряджання.

Рідкісне використання

Акумулятори "не люблять" простоювати. Якщо ви використовуєте повербанк кілька разів на рік, зростає ризик глибокої розрядки, що може повністю вивести його з ладу. Раз на 2-3 місяці проводьте короткий зарядний цикл - це допоможе зберегти активність осередків.

Несумісність із пристроями

Не кожен повербанк підходить для ноутбуків або пристроїв з високим енергоспоживанням. Спроба зарядити потужний гаджет через слабкий акумулятор може призвести до перевантаження.

Також варто переконатися, що ваш повербанк підтримує протоколи швидкого заряджання (Quick Charge, Power Delivery). Інакше зарядка буде повільною або навіть шкідливою.

Погана якість корпусу

Механічні пошкодження - це не тільки подряпини. Повербанк, що впав, подряпаний або намоклий, може бути пошкоджений зсередини. Під час купівлі звертайте увагу на якість збірки та міцність корпусу.

Для транспортування бажано використовувати захисний чохол. Особливо це актуально для недорогих моделей - уважно читайте відгуки перед покупкою.