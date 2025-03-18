Чому вчителі не можуть забороняти дітям користуватися телефонами: роз’яснення омбудсмена

Дискусія щодо використання мобільних телефонів у школах не вщухає. Законодавчо заборона на використання гаджетів у закладах освіти відсутня, а школи не мають юридичних підстав обмежувати учнів у користуванні мобільними пристроями.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення на сайті освітнього омбудсмена .

Роль гаджетів в освітньому процесі

Освітній омбудсмен Надія Лещик зазначає, що гаджети можуть бути корисним інструментом у навчанні, якщо використовуються за призначенням. Учні можуть працювати з електронними підручниками, інтерактивними додатками, проводити дослідницьку роботу. Вони допомагають урізноманітнити освітній процес, розвивати медіаграмотність і надавати доступ до додаткових знань.

Окрім навчальних потреб, телефони виконують важливу безпекову функцію. Вони дають змогу дітям залишатися на зв’язку з батьками, що особливо важливо в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій. Телефони також можуть використовуватися для фіксації порушень прав учнів, випадків булінгу або насильства.

Можливі ризики та негативні наслідки

Разом із позитивними аспектами, безконтрольне використання мобільних пристроїв у школі може мати й негативні наслідки. Вони відволікають від навчання, можуть сприяти академічній недоброчесності, знижувати рівень живого спілкування між учнями, провокувати залежність від гаджетів та сприяти кібербулінгу. Також діти можуть мати доступ до шкідливого контенту, що впливає на їхню поведінку.

Проблеми з регулюванням використання гаджетів у школах

Наразі в Україні відсутні державні нормативні акти, які б регулювали використання мобільних телефонів у школах. Це створює труднощі для закладів освіти у запровадженні єдиних правил користування гаджетами. Наприклад, виникають питання щодо відповідальності за збереження пристроїв, правових підстав для їхнього вилучення та визначення меж правомірного контролю з боку адміністрації школи.

Згідно із законом "Про освіту", школи мають автономію у прийнятті рішень щодо організації освітнього процесу, проте відсутність чітких загальнодержавних норм ускладнює розробку шкільних правил користування мобільними телефонами.

Необхідність законодавчого врегулювання

Служба освітнього омбудсмена раніше наголошувала на потребі створення нормативних актів, які б унормовували використання мобільних пристроїв у закладах освіти. Вона також досліджувала міжнародний досвід Німеччини, Франції, Польщі, Швеції, Японії та Великої Британії, де існують чіткі правила використання гаджетів у школах.

З огляду на сучасні виклики, в тому числі безпекові фактори, повна заборона мобільних телефонів у школах в Україні є недоцільною. Однак необхідно виробити зрозумілі правила їхнього використання, які б дозволяли поєднати освітні, безпекові та дисциплінарні аспекти, наголошує освітній омбудсмен.