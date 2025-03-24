Чому українців штрафують за квіти та вогнища: яка "ціна" популярних весінніх порушень

В Україні навесні найбільш поширеними екологічними порушеннями є масовий збір рідкісних первоцвітів і спалювання сухої трави. За ці дії передбачені штрафи від кількох тисяч до сотень тисяч гривень, а в деяких випадках - навіть кримінальна відповідальність.

Детальніше про штрафи за весінні порушення та їх суми - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Штрафи за збір рідкісних рослин

Масовий збір та продаж рідкісних квітів, серед яких проліски, крокуси, білоцвіт і сон-трава, загрожують зникненню цих видів. Влада посилює заходи контролю, аби зберегти червонокнижні рослини.

За незаконне збирання, транспортування чи продаж рідкісних рослин передбачені штрафи:

Від 510 до 1 700 гривень за незаконний збут рослинного світу.

Від 1 700 до 3 655 гривень за аналогічні дії з рослинами, що входять до природно-заповідного фонду або занесені до Червоної книги України.

Від 153 до 408 гривень за збір рідкісних видів у заповідниках.

Від 340 до 510 гривень за знищення червонокнижних рослин із подальшою конфіскацією.

Державні органи закликають громадян відмовитися від купівлі первоцвітів, щоб зберегти природне біорізноманіття. Лише спільними зусиллями можна захистити унікальні види рослин для майбутніх поколінь.

Штрафи за підпали сухої трави

Не менш небезпечною проблемою є весняні підпали сухої рослинності, які спричиняють забруднення повітря токсичними речовинами та загрожують неконтрольованим поширенням вогню. Це не тільки шкодить природі, а й становить ризик для життя людей.

Попри хибну думку, що спалювання сухої трави сприяє родючості ґрунту, насправді це руйнує екосистеми, знищує корисні організми та спричиняє значні викиди токсичних речовин у повітря. Дим містить канцерогени, важкі метали та чадний газ, що шкодить здоров’ю людей.

Окрім цього, існує високий ризик неконтрольованого поширення вогню, що в умовах воєнного стану є особливо небезпечним. Для уникнення шкоди довкіллю та здоров’ю варто використовувати безпечні методи утилізації рослинних залишків, такі як компостування та мульчування.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за випалювання рослинності передбачені такі штрафи:

Від 3 060 до 21 420 гривень за самовільне спалювання сухої трави.

Від 6 120 до 30 600 гривень за такі дії в межах природно-заповідного фонду.

Від 91 800 до 153 000 гривень або обмеження волі до п’яти років за знищення об’єктів рослинного світу.

Крім того, згідно зі статтею 113 Кримінального кодексу України, підпали можуть розглядатися як диверсії. В умовах воєнного стану це тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Тому громадяни мають відмовитися від купівлі первоцвітів і використовувати безпечні методи утилізації сухої рослинності, такі як компостування.