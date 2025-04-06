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Чому система Patriot не збила всі "Іскандери": експерт пояснив нюанси захисту Києва

Неділя 06 квітня 2025 20:38
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Чому система Patriot не збила всі "Іскандери": експерт пояснив нюанси захисту Києва Ілюстративне фото: експерт пояснив, чому Patriot не збив всі "Іскандери" у Києві (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Київ та область., вранці 6 квітня, були під обстрілом балістичних ракет "Іскандер-М". Однак системи ППО не змогли збити всі ракети.

Таку думку в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Що стосується кількості збитих "Іскандерів". Два ("Іскандери" - ред.)взагалі не можна було збити, тому що вони фактично не долітали до Києва, а фактично тільки Київ більш менш захищений. І три ("Іскандери" - ред.) - виходить, що вони пройшли", - розповів Криволап.

На його думку, це пов'язано зі специфікою розташування і використання самих систем Patriot. Адже варто розуміти, по якій траєкторії йшли "Іскандери". Навіть якщо вона була балістичною, то також варто розуміти про нюанси.

"Може, саме у зв'язку з цими нюансами, була така робота. А те, що Patriot працював, те, що ракети є, ми це бачили і все це чули", - зауважив експерт.

Він вважає, що над Києвом збивали більше ракет, тому що балістика йшла в ті місця, які прикриває Patriot. Проте ця ППО працює "полусферою", з радіусом близько 30 кілометрів, і вона не може працювати на 360 градусів, тому для захисту міст зазвичай використовують три системи.

Криволап схиляється, що такий результат збиття "Іскандерів" пов'язаний саме з цим: "Інших причин я вигадати не можу". Співрозмовник не виключає, що якісь пускові установки могли відвести з Києва на інші ділянки.

Обстріл Києва 6 квітня

У ніч на неділю, 6 квітня, російська армія обстріляла Україну дронами і ракетами різних типів. Ціллю окупантів був і Київ, який зазнав атаки балістичними ракетами.

Під час обстрілу у Києві одна людина загинула, троє постраждали.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі.

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Київ ППО Війна в Україні Ракетна атака
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