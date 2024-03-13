ua en ru
Ср, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому Путін не допустив опозицію до "президентських виборів": думка експерта

Москва, Середа 13 березня 2024 21:23
UA EN RU
Чому Путін не допустив опозицію до "президентських виборів": думка експерта Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Російський диктатор Володимир Путін відмовився допускати опозицію на так звані президентські вибори, оскільки він не впевнений у своїх позиціях.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він наголосив, що "президентські вибори" в Росії є суцільною імітацією.

За словами експерта, зараз Путіну потрібні на "виборах" підконтрольні та системні люди, їхнє завдання - створювати видимість виборчого процесу. Таких людей допустили лише для того, щоб участь брав ще хтось, крім диктатора.

"Він (Путін - ред.) боїться, що може прозвучати критика, що хтось взагалі віддасть голос за опозиціонера настільки, що виключає будь-яку альтернативу. А це ознака того, що незважаючи на підтримку, він не впевнений у своїх позиціях", - зазначив Мусієнко.

Варто зауважити, що на "вибори" президента Росії допустили Владислава Даванкова, чия партія підтримала "незалежність республік Донбасу", Миколу Харитонова, який відмовлявся від критики Путіна, а також Леоніда Слуцького, який активно підтримує війну проти України.

Переобрання Путіна

Нагадаємо, цього тижня в Росії стартують так звані "президентські вибори", на яких вкотре переможе диктатор Володимир Путін.

Таким чином він залишиться на своїй посаді до 2030 року.

Більш детально про "вибори без вибору" - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Вибори в Росії
NEWS
Чиє Тьоткіно? Добровольці розповіли, хто контролює село, яке межує з Україною
Чиє Тьоткіно? Добровольці розповіли, хто контролює село, яке межує з Україною
DAILY
Вибори без вибору. Як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги"
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Вибори без вибору. Як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги"