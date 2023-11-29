Чому малюка віком до року має тричі оглянути дитячий офтальмолог?

Батьки немовлят мають пам’ятати: зорова система активно формується в період від народження до 6 років, а особливо активно - до року. Тому не можна нехтувати оглядами офтальмолога саме в цей проміжок часу, щоб дитина в майбутньому змогла повноцінно бачити навколишній світ.

Коли слід відвідати лікаря планово?

Перший огляд дитини офтальмологом відбувається одразу після народження, тобто в пологовому будинку. Особливу увагу лікар приділяє недоношеним малюкам і дітям із низькою масою тіла (2500 г і менше). У таких немовлят небезпечним захворюванням є ретинопатія недоношених (ураження сітківки ока). За відсутності лікування це захворювання призводить до сліпоти.

Крім того, лікар перевіряє реакцію зіниць на світло (дитина мружиться від яскравих спалахів). У пологовому будинку також проводять скринінг вроджених вад очей та придатків ока (анофтальму, мікрофтальму тощо).

При цьому у новонароджених гострота зору низька, і перевіряти її недоцільно. Діти «вчаться» бачити поступово, так само, як ходити й говорити.

Якщо був огляд у пологовому будинку і дитина доношена, наступні планові візити до офтальмолога мають відбутися у віці 1-3 місяці й 10-12 місяців.

Основна мета огляду в 1-3 місяці - виключити вроджені патологічні стани, зокрема катаракту, глаукому, атрофію або аномалії диска зорового нерва, відшарування сітківки тощо.

Крім того, можна попередньо визначити рефракцію, тобто оптичну будову ока. Офтальмолог під час цього візиту проаналізує реакції малюка за допомогою іграшки. У віці 1 місяць здорова дитина фіксує погляд на предметах, які її зацікавили, а в 3 місяці вона вже може добре стежити очима за іграшками.

Наступний візит до офтальмолога рекомендовано здійснити після досягнення малюком 10-12-місячного віку. Під час огляду лікар визначає рефракцію і обовʼязково обстежує дитину на наявність окорухових порушень, зокрема косоокості, що часто призводить до розвитку амбліопії.

Це так званий синдром “ледачого ока”, за якого око (одне чи обидва) фактично не бере участі в зоровому процесі.

Важливо: у разі своєчасного лікування гостроту зору у дітей із цим дефектом можна відновити повністю, а якщо нездорове око не лікувати, воно не “вчитиметься” бачити.

Третій обов’язковий візит має відбутися, коли малюку виповниться 10-12 місяців. У цьому віці лікар може більш точно визначити рефракцію очей, діагностувати далекозорість, вроджену міопію та інші захворювання.

Якщо офтальмолог протягом першого року життя дитини не виявив очних захворювань і не призначив індивідуальний графік візитів, надалі лікаря цього профілю треба відвідувати 1-2 рази на рік. А в 3 роки рекомендовано вперше перевірити гостроту зору.

Коли потрібен позаплановий візит?

Батьки повинні уважно стежити за очима малюка й самостійно, зокрема для скринінгу ретинобластоми (раку сітківки). Фотографуючи малюка зі спалахом у затемненій кімнаті, можна побачити червоний рефлекс, як на старих фотокартках. Якщо є різниця між очима, слід терміново звернутися до спеціаліста.

Також позаплановий візит необхідний у разі: