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Чому Конституцію Пилипа Орлика вважають новаторською: ідеї, які актуальні й у XXI столітті

Субота 28 червня 2025 13:30
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Чому Конституцію Пилипа Орлика вважають новаторською: ідеї, які актуальні й у XXI столітті Фото: Конституція України (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва, Василина Копитко
Експерт: Олександр Алфьоров

Конституція Пилипа Орлика, підписана у 1710 році, була документом, який випередив свою епоху і заклав основи державності, що досі залишаються актуальними.

Про це розповів в інтерв’ю РБК-Україна кандидат історичних наук, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Відмова від московської церкви

Одним з головних новаторських кроків Конституції стала перша стаття - про вихід з-під Московського патріархату і повернення до Константинопольської церкви. Як зауважив Алфьоров, козаки тоді вже розуміли, що "чужа церква - це неправильно". І лише через понад 300 років ця ідея стала реальністю.

Соціальний захист

Конституція також передбачала чіткі норми соціального захисту: поранені козаки та літні люди мали право доживати віку у державному шпиталі в Трахтемирові, а вдови та діти полеглих - отримували підтримку.

Антикорупційні механізми

Окрема увага - боротьбі з корупцією. У документі чітко зазначалося: гетьман не може приймати подарунки, бо має власне джерело доходу - земельний наділ. Також йому заборонялося втручатися в державну скарбницю. Полковникам теж забороняли подарунки. Це був своєрідний кодекс доброчесності.

"Гетьманське серце не прильщали подарунками" - ця цитата з Конституції, за словами історика, чітко демонструє підхід до влади як до служіння, а не збагачення.

Поділ влади - як у сучасних демократіях

Ще одна прогресивна ідея - поділ влади на виконавчу, законодавчу та судову. Судову владу було винесено окремо від гетьманської. Це випередило навіть тогочасні європейські документи.

Актуальна досі: норма про повернення полонених

Серед положень, які, за словами Алфьорова, доречні й у сучасній Україні, - стаття про необхідність повернення всіх полонених з Москви. Тоді це стосувалося Шведської війни, а сьогодні - війни з Росією.

"Це була конституційна норма. Актуально і сьогодні - скільки у цих тварєй зараз наших українських полонених", - наголошує історик.

Конституція Орлика демонструє, що українська політико-правова думка вже в XVIII столітті формулювала ідеї, які стали наріжними каменями сучасної демократії.

Раніше РБК-Україна розповідало про історію створення Конституції Пилипа Орлика. 315 років тому гетьман Пилип Орлик підписав одну з перших у Європі конституцій - "Пакти й Конституції Війська Запорозького".

Документ, підписаний у 1710 році, значно випередив свій час. Конституція містила норми про антикорупцію, соціальний захист, розподіл влади та незалежність церкви. Деякі її положення досі актуальні - зокрема, вимога повернути полонених з Москви.

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