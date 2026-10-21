ua en ru
Ср, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Аналітика » Точки зору

Чому державні КБ і приватні виробники мають не конкурувати, а доповнюювати одне одного

11:55 21.10.2026 Ср
5 хв
aimg Анатолій Храпчинський
Чому державні КБ і приватні виробники мають не конкурувати, а доповнюювати одне одного Фото: ракета "Нептун" (Генштаб)
Додати як бажане джерело в Google

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що дискусія "або державний ОПК, або приватні компанії" є стратегічним тупиком, адже "Нептун" і вироби на кшталт лінійки FP закривають різні ніші. За його словами, масштабувати виробництво зброї можна лише завдяки промисловій кооперації й обміну технологіями між виробниками.

Про державний і приватний ОПК, співпрацю "Нептуна" та приватних проєктів і промислову кооперацію – читайте у колонці авіаційного експерта Анатолія Храпчинського на РБК-Україна.

Останнім часом у публічному просторі розгортається дивна і доволі токсична дискусія.

Суспільство намагаються розтягнути по різних кутах рингу: або ти за класичний державний ОПК з його флагманами на кшталт "Нептуна", або за приватні оборонні компанії та їхні проєкти, зокрема лінійку FP. Ці інформаційні гойдалки створюють небезпечну ілюзію, ніби в країні під час війни на виживання є "зайві" ракети чи "зайві" інженерні команди. Насправді ж сама постановка питання "або державне, або приватне" – це стратегічний тупик.

Порівнювати "Нептун" і вироби приватних команд за принципом "що краще" – це як сперечатися, що потрібніше в хірургії: скальпель чи затискач. Державні конструкторські бюро спираються на десятиліття фундаментальної школи, глибоку експертизу у складній балістиці, газодинаміці та важкому ракетобудуванні. Розвиток і масштабування "Нептуна" – це безальтернативний пріоритет для знищення особливо захищених, стратегічних об'єктів.

Натомість приватні компанії та проєкти рівня FP дають те, чого часто бракує важкій державній машині: шалену швидкість ітерацій, гнучкість, використання нетипової компонентної бази та здатність швидко масштабувати дешевші засоби ураження.

Зупинити приватні проєкти заради державних означає втратити масовість і темп інновацій, а обмежити державні заради приватних – позбавити себе важкого високотехнологічного кулака, який з нуля будується роками. Вони не конкурують за одну нішу, а закривають різні поверхи нашої оборонної архітектури.

При цьому головним тригером у цих суперечках зазвичай стають гроші – мовляв, приватники "відтягують" бюджети у державних гігантів або навпаки. І тут криється фундаментальний факт, про який критики або не знають, або свідомо мовчать: приватні оборонні компанії в Україні взагалі не фінансуються державою в частині R&D. Жодної копійки з бюджету на науково-дослідні роботи приватний сектор не отримує.

Усі креслення, стендові випробування, спалені на полігонах прототипи, дороге обладнання та зарплати інженерів на етапі створення – це стовідсотковий фінансовий ризик самих засновників, приватних інвесторів або донорів. Держава приходить із грошима лише тоді, коли виріб уже літає, пройшов випробування, довів свою ефективність і замовляється як готовий серійний товар.

Тобто приватний бізнес фактично дарує державі найдорожчий і найризикованіший етап розробки, економлячи бюджету мільярди гривень і безцінні роки часу.

Та навіть якби ми мали необмежені ресурси, робити ставку на якесь одне окреме рішення все одно було б фатальною помилкою. До будь-якої монозброї ворог адаптується за лічені тижні: його розвідка та розрахунки ППО вивчають тепловий слід, профіль польоту, швидкість і частоти конкретного виробу, вибудовуючи під нього ешелонований захист.

Найкраще взаємозалежність різних засобів видно на прикладі сучасних комбінованих атак, які працюють як єдиний оркестр. Спочатку в небо йде перший ешелон – масові далекобійні дрони та дешевші приватні вироби, які змушують ворога увімкнути радари, викрити позиції ЗРК і розстріляти дорогий боєкомплект.

У момент, коли ворожа ППО перевантажена або перезаряджається, у відкриті "вікна" заходить другий ешелон – швидкісні крилаті та реактивні рішення на кшталт лінійки FP, які вибивають самі пускові установки, радари та склади. І вже по розчищеному коридору, з мінімальним ризиком перехоплення, заходить важкий "Нептун", який гарантовано кладе бетонний бункер чи командний пункт.

Без перших хвиль важкі державні ракети змушені б наосліп пробивати повністю боєздатну систему ППО, а без важкого озброєння легші засоби не зможуть гарантовано знищити укріплені цілі. Вони не замінюють, а мультиплікують ефективність одне одного.

Але щоб цих комбінованих ударів ставало в рази більше, нам критично потрібна не конкуренція на виживання, а глибока промислова кооперація та обмін технологіями між самими виробниками. Сьогодні жодне підприємство у світі не здатне самотужки і швидко масштабувати складну зброю в закритому циклі – кожен неминуче впирається у власні вузькі місця.

Державні гіганти мають унікальну школу аеродинаміки, матеріалознавства, стендову та полігонну базу, але часто страждають від неповоротких ланцюжків постачання та браку сучасних цифрових рішень. Приватні ж команди блискуче працюють із сучасною мікроелектронікою, софтом, алгоритмами наведення, завадостійким зв'язком і композитами, проте іноді витрачають місяці на винайдення велосипеда там, де у державних КБ вже десятиліттями лежать готові інженерні розрахунки.

Коли приватний сектор бере на себе виробництво окремих вузлів, авіоніки чи систем навігації для державних програм, а держава відкриває доступ до своєї фундаментальної бази та ділиться технологічними напрацюваннями з приватниками – ми перестаємо дублювати витрати і спалювати найцінніший ресурс, час.

Саме така горизонтальна синергія, уніфікація компонентів і розподіл праці є єдиним ключем до справжнього промислового масштабування, коли рахунок виробів іде не на штуки, а на сотні й тисячі.

Штучне протиставлення державних КБ і приватних виробників грає на руку лише ворогу. Нам потрібна зріла екосистема, де кожен підсилює кожного, бо на полі бою немає "приватних" чи "державних" вибухів. Є лише знищені цілі противника або втрачені можливості через наші власні чвари.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Ракети
Новини
НАБУ та САП прийшли з обшуками до голови Нацбанку: всі подробиці
НАБУ та САП прийшли з обшуками до голови Нацбанку: всі подробиці