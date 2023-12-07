Чоловік з гранатою намагався пограбувати банк у Кривому Розі

У Кривому Розі чоловік з предметом, схожим на гранату, намагався пограбувати відділення банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Перший Криворізький.

Мешканець Кривого Рогу сьогодні, 7 грудня, намагався пограбувати відділення банку, погрожуючи предметом, схожим на гранату. Інформацію про це виданню підтвердили в прес-службі Криворізького районного управління поліції.

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на території Металургійного району міста невідомий намагався пограбувати відділення банку.

За даними правоохоронців, погрожуючи предметом, схожим на гранату, чоловік вимагав у працівників банку гроші, після чого зник у невідомому напрямку.

Наразі правопорушника розшукують правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно одягнений у військову форму харків'янин за допомогою пістолету намагався пограбувати магазин.

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