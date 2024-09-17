Для чого в Україні скуповують каштани та скільки можна заробити

У містах України заготівельники почали скуповувати каштани. За кілограм плодів платять від 4 гривень.

РБК-Україна розповідає, для чого скуповують каштани в Україні та скільки можна заробити.

Скільки можна заробити на каштанах

В Україні почали скуповувати кінські каштани. У Черкасах за кілограм дають 5 грн, торік ціна була нижчою, повідомляє procherk.info.

Збирають каштани переважно пенсіонери. Здають їх у пунктах збору сировини чи приватним заготівельникам. За сезон можуть назбирати їх на кілька сотень гривень.

"Торік продала каштанів на 650 гривень. У тому році їх й вродило більше, може засуха, зараз важче знайти. Збираю вдруге", - розповіла виданню місцева мешканка.

Житель Сміли розповів, що минулого року люди здавали каштани мішками – тоді за кілограм плодів платили 3-4 грн.

Заготівельник Олександр Ляшенко цього року скуповуватиме каштани по 5 грн. Торік заготівельна ціна була 4 грн.

"Торік каштани приносили внутрішньо переміщені особи, приходило багато пенсіонерів, був навіть депутат, а ще черкаські школярі влаштували акцію – виручені кошти передавали на потреби ЗСУ", – розповів чоловік.

За його словами, заготівельники намагаються скуповувати каштани неподалік від місць, де вони ростуть, щоб людям не доводилось далеко носити. Основна вимога до плодів – щоб були чисті та непошкоджені.

"Потім сировина надходить до фармацевтичних компаній. З них виготовляють ліки, косметику, також використовуються як харчова добавка", - пояснив Олександр.

Фото: Кінські каштани заготовляють для фармацевтичної промисловості (pixabay.com)

Які ціни на каштани в оголошеннях

Про початок заготівлі кінських каштанів свідчить чимала кількість оголошень в інтернеті. Зокрема, у сайті Olx є оголошення про заготівлю у Києві, Харкові, Полтаві, Луцьку, Чернігові, Рівному, Сумах, Житомирі, Кременчуку.

"З 15 вересня по 15 жовтня заготовляемо кінський каштан. Ціле ядро. Без сколів, тріщин, та пошкоджень. Від 500 кг вивозимо власним транспортом", - йдеться в одному з оголошень.

В оголошеннях пПропонується ціна від 4 до 8 грн за кілограм, але найбільше пропозицій купити каштани по 5 грн/кг.