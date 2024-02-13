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Чого бояться в Європі у разі переобрання Трампа: думка політолога

Європа, Вівторок 13 лютого 2024 15:46
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Чого бояться в Європі у разі переобрання Трампа: думка політолога Фото: політолог пояснив, чого бояться в Європі у разі переобрання Дональда Трампа (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Гурковська
Експерт: Володимир Фесенко

В Європі бояться, що США при Дональді Трампі у разі його переобрання стануть ненадійним партнером, що точно не додасть солідарності Заходу. Водночас, побоювання Європи можуть не справдитись і на те є свої причини.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Нарвався на критику. Як заяви Трампа спонукають Європу переглянути лідерство США в НАТО.

"Чого бояться європейські країни? Того, що за нього США стануть ненадійним партнером, що не буде солідарності західного світу. Деякі протиріччя є і зараз, іноді навіть стратегічні, проте на Заході є єдність у протистоянні російській агресії та допомозі Україні. Досвід президентства Трампа показав, що він не завжди може діяти традиційним для Європи способом, наприклад, коли США грають першу скрипку в НАТО", - зазначив політолог Володимир Фесенко у розмові з виданням.

Чому побоювання Європи можуть не справдитись?

По-перше, зовсім необов'язково, що у разі обрання президентом Трамп робитиме так, як каже. Однак треба брати до уваги, що якщо в нього в голові є такі думки, то, на жаль, виникатимуть певні ризики, зокрема для Європи.

По-друге, політика США при Трампі насамперед залежатиме від того, хто обійме ключові посади у його команді - хто стане держсекретарем, міністром оборони, помічником із національної безпеки тощо.

"Звичайно, Трамп зможе подавати ідеї, за ним останнє слово, але в питаннях, у яких він менш компетентний, а це насамперед міжнародна політика, він прислухатиметься до порад більш кваліфікованих людей. Чи це будуть представники старої класичної республіканської школи, орієнтовані на силове стримування Росії? Чи люди з популістськими нахилами? Не дай боже, якщо там з'являться такі як Такер Карлсон (колишній телеведучий, який минулого тижня взяв інтерв'ю у Путіна, - ред.). Це точно лише посилить хаос", - додав експерт.

Вибори у США

Президентські вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах екс-посол США в ООН Ніккі Хейлі.

У грудні Трампа виключили з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Крім того, Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймериз на його території. У той же час Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові.

Докладніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.

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