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Чистый доход "Дарницы" от реализации продукции в 2019 году составил 3,312 млрд грн

Новости » Финансы     07.05.2020 - 19:21
Чистый доход "Дарницы" от реализации продукции в 2019 году составил 3,312 млрд грн
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Около 10% дохода "Дарница" направила в проекты по цифровому преобразованию компании

Фармацевтическая компания "Дарница" в 2019 году получила чистый доход от реализации продукции в размере 3,312 млрд грн, на 10,3% больше чем в 2018 году. Об этом говорится в финансовом отчете компании, передает РБК-Украина.

Согласно документу, чистая прибыль выросла на 30%. Налог на прибыль "Дарницы" за 2019 составил 120,6 млн грн.

Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив отметил, что около 10% дохода "Дарница" направила в проекты по цифровому преобразованию компании и разработку новых лекарственных средств. В компании напоминают, что за последние 5 лет "Дарница" выпустила более 40 новых препаратов, в разработку которых инвестировала 35,3 млн евро. Всего за последнее десятилетие "Дарница" направила на исследования и разработки 200 млн евро.

В компании также напомнили, что в 2019 году "Дарница" начала процесс масштабной трансформации: провела ребрендинг и определила новую философию бизнеса, ценности и стратегические цели, а именно - построение международного фармацевтического бренда, обеспечение лидерства в производстве комплексных генериков и диджитализацию 100% бизнес-процессов.

"Развивая наше продуктовое портфолио мы придерживаемся выбранной стратегии - фокусировании на лечении самых распространенных в Украине заболеваний. В кооперации с международными компаниями, а также благодаря собственным исследованиям, мы разрабатываем новые медикаменты. Сегодня в нашем портфеле есть более 60 препаратов, которые находятся на различных этапах разработки. Их мы планируем зарегистрировать до 2023 года. На исследования и разработку новых продуктов "Дарница" ежегодно направляет более 40% от общего объема инвестиций", - заявил Шимкив.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Fitch Solutions отнесла украинский фармрынок к категории high-reward markets, то есть рынков с высоким потенциалом, благодаря расширению доступа населения к медицине. Кроме того, украинская фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля "Дарницы" в 2019 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании "Дарница" - семья Загорий.

"Дарница" в марте-апреле выпустила 3,5 млн упаковок "Парацетамола" "Дарница" зарегистрировала субстанцию для возможного лечения коронавируса
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