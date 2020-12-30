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Чисто военного решения вопроса Донбасса сейчас нет, - Хомчак

Киев, Среда 30 декабря 2020 09:11
Чисто военного решения вопроса Донбасса сейчас нет, - Хомчак
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сейчас нет чисто военного решения вопроса на Донбассе. Большое количество жителей региона попали под влияние российской пропаганды, которая активно работает уже седьмой год.

Об этом в интервью "Обозреватель" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Он отметил, что на оккупированной части Донбасса ситуация ухудшается ежедневно.

"Чисто военного решения вопроса относительно Донбасса сейчас действительно нет. Седьмой год мы теряем людей и в ОРДЛО. На них 24/7 осуществляется колоссальное влияние российской пропаганды. А она мощная", - заявил Хомчак.

По его словам, перемирие необходимо украинскому правительству, чтобы двигаться вперед для возвращения Донбасса. При этом сейчас ситуация существенно улучшилась.

"Когда я был руководителем Антитеррористической операции в 2016 году, то мне приходилось докладывать, что за сутки погибли 9-12 человек, столько-то ранено. И когда сегодня руководитель операции Объединенных сил сообщает, что сегодня три обстрелы и потерь нет, то я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад", - добавил Хомчак.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Хомчака, украинским военным было бы легче, если б они получили команду о наступлении на Донбассе.

Отметим, вице-премьер Алексей Резников заявил, что введение миротворцев на Донбасс является одним из вариантов реализации минских соглашений.

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Новости Украины Общество ДонбассРуслан Хомчак

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