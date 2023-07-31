Число постраждалих у Кривому Розі зросло до 31 особи

Через обстріл Кривого Рогу в понеділок, 31 липня, постраждала вже 31 особа. Серед поранених – четверо дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Двоє загиблих... А ще 31 постраждалий. З рваними та різаними ранами, переломами та мінно-вибуховими травмами", - розповів він.

Лисак додав, що з пораненнями четверо дітей.

"Такі наслідки удару по Кривому Рогу на зараз. Стан більшості людей – задовільний. Двоє важких", - додав голова ОВА.

Оновлено. Як розповів голова Ради оборони м. Кривий Ріг Олександр Вілкул, наразі 31 поранений, у тому числі троє дітей, двоє загиблих.

"Розбираємо завали. Під ними може бути 8 людей", - зазначив він.

Обстріл Кривого Рогу Дніпропетровської області

У понеділок, 31 липня, російські війська випустили дві ракети по Кривому Розі Дніпропетровської області, атакувавши житловий будинок та навчальний заклад. Президент Володимир Зеленський уже відреагував на ракетний удар по місту. Спочатку повідомлялося про 10 поранених та одного загиблого. Пізніше кількість жертв зросла до двох, а поранених - до 25. Відомо, що під завалами можуть бути 5-7 осіб.