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Чиновники в Николаевской области закупили для школ некачественные е-учебники на 16 млн гривен

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Четверг 23 сентября 2021 10:12
Чиновники в Николаевской области закупили для школ некачественные е-учебники на 16 млн гривен Фото: чиновники растратили 16 млн гривен на электронных учебниках (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Николаевской области на закупке электронных учебников для школ растратили 16 млн гривен. Подозрение объявили экс-чиновнице ОГА и руководителю коммунального предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

В течение 2017-2019 годов директор одного из Департаментов ОГА, руководители коммунальной организации и частного предприятия-поставщика заключили соглашения на получение услуг. А именно доступ к платформе сервисов электронной школы и к использованию учебников и пособий в электронном виде для учащихся общеобразовательных учебных заведений Николаевской области.

Оказалось, что в соответствии с официальной документацией принятые услуги не соответствовали техническим требованиям и функциональным данным.

Не проверив эти данные, чиновники подписали документы и перечислили средства из бюджета.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что большая часть отделов образования области вообще не использовали приобретенные электронные сервисы из-за их несоответствия учебной программе. Пособия в электронном виде были лишены функционала - не содержали мультимедийных и интерактивных функций, что было заявлено в требованиях во время приобретения, а представляли собой сканированные варианты учебников.

В результате таких действий фигурантов бюджета области нанесен ущерб почти на 16 млн грн.

Чиновникам объявили подозрения по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Руководителю частного общества - по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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