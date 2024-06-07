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Чиновника КМДА відсторонили та відправили під домашній арешт через побори з перевізників

Київ, П'ятниця 07 червня 2024 19:06
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Чиновника КМДА відсторонили та відправили під домашній арешт через побори з перевізників Архівне фото: чиновника КМДА відсторонили через побори з перевізників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Чиновника Київської міської державної адміністрації відсторонили від посади та відправили під домашній арешт. Причиною цього стала підозра через отримання хабарів від перевізників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

"Печерським судом Києва відсторонено від посади заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться у повідомленні.

Також прокуратура заявила, що керівнику транспортного підприємства обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 3 млн гривень.

Деталі справи

Заступника начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та керівника транспортного підприємства, що виступав у якості посередника, підозрюють в одержанні службовою особою неправомірної вигоди з підприємців, що здійснюють пасажирські перевезення у Києві.

Фото: Обшуки (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Упродовж 2024 посадовець в односторонньому порядку ініціював розірвання договору про здійснення перевезень на одному з міських автобусних маршрутів.

У якості "компромісу" підприємству, з яким розірвали договір, запропонували щотижня платити по 40 тисяч гривень за право возити пасажирів на маршруті.

Чиновника затримали

Прокурори пояснили, що кожен автобус за будній день мав платити посадовцям КМДА 800 гривень, за вихідний - 600. У якості посередника для передачі коштів виступав директор транспортного підприємства, наближеного до керівництва Департаменту транспортної інфраструктури.

В ході досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тисяч гривень. А днями працівники ДБР оголосили підозру чиновнику КМДА за побори з перевізників.

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