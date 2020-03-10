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Новый глава аппарата Белого дома превентивно отправился на карантин

Новости » В мире     10.03.2020 - 13:21
Новый глава аппарата Белого дома превентивно отправился на карантин
Фото: Марк Мидовз (facebook com Repmarkmeadows)

Мидовз решил самостоятельно отправился на карантин

Новый глава аппарата Белого дома Марк Мидовз поместил себя на карантин после возможного контакта с зараженным коронавирусом человеком. Об этом сообщает Business Insider Nordic.

У самого чиновника симптомов коронавируса нет.

"На прошлых выходных Мидовза известили, что 12 дней назад, на Конференции консервативных политических действий, он, возможно, контактировал с человеком, чьи анализы на COVID-19 оказались положительными", - говорится в сообщении.

Упомянутая конференция консерваторов состоялась в конце февраля.

Напомним, в США губернатор штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений относительно распространения нового коронавируса.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация имеет согласованный и четко настроенный план борьбы с новым коронавирусом.

Как сообщало РБК-Украина, Трамп подписал законопроект о выделении на борьбу с распространением нового коронавируса 8,3 млрд долларов. Такие быстрые действия Конгресса США подчеркнули, насколько серьезно правительство воспринимает угрозу коронавируса.

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