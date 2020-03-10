Новый глава аппарата Белого дома превентивно отправился на карантин

Фото: Марк Мидовз (facebook com Repmarkmeadows)

Мидовз решил самостоятельно отправился на карантин

Новый глава аппарата Белого дома Марк Мидовз поместил себя на карантин после возможного контакта с зараженным коронавирусом человеком. Об этом сообщает Business Insider Nordic.

У самого чиновника симптомов коронавируса нет.

"На прошлых выходных Мидовза известили, что 12 дней назад, на Конференции консервативных политических действий, он, возможно, контактировал с человеком, чьи анализы на COVID-19 оказались положительными", - говорится в сообщении.

Упомянутая конференция консерваторов состоялась в конце февраля.

Напомним, в США губернатор штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений относительно распространения нового коронавируса.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация имеет согласованный и четко настроенный план борьбы с новым коронавирусом.