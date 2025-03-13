Чинний механізм ПСО загрожує фінансовій стабільності газового ринку, - експерт

Чинні спеціальні обов’язки (ПСО) із забезпечення газом низки категорій споживачів за пільговими цінами не відповідають ринковим реаліям та створюють серйозні фінансові ризики для енергосектору.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liga.Net .

Експерт зазначив, що в нинішніх умовах держава має вирішити кілька критично важливих завдань, зокрема забезпечити своєчасне фінансування закупівлі імпортного газу в умовах дефіциту.

"Перед урядом буде стояти кілька важких завдань: знайти гроші, знайти ці гроші вчасно і створити механізм, який переконає партнерів, що ці гроші будуть повернуті", – сказав він.

За його словами, нинішній механізм пільгових поставок не дозволяє зібрати достатньо коштів, щоб гарантувати повернення позик, які Україна залучатиме на закупівлю газу перед наступним опалювальним сезоном.

"Покладені на "Нафтогаз" спецобов’язки із забезпечення газом низки категорій споживачів за пільговими цінами не відображають ринкової ситуації і не дозволяють зібрати достатньо грошей, щоб повернути те, що ми збираємося позичити на купівлю газу", – наголосив експерт.

Раніше джерела ExPro в Групі "Нафтогаз" та Міністерстві енергетики України повідомили, що уряд планує долучити ПАТ "Укрнафта" до механізму пільгових поставок. Низка експертів очікують, що цей крок дозволить уникнути ризиків дефіциту газу, зменшити ринкові дисбаланси та покращити фінансову ситуацію учасників ринку.

Раніше зазначалось, що для покращення ситуації з газом в Україні потрібно забезпечити ринкові умови на газовому ринку.