Снігопад, і знову ці кляті пробки! Як не стати агресивним і хворим дорогою на роботу чи додому

Під час сильних снігопадів транспорт у містах зазвичай годинами стоїть у заторах. Якщо снігу занадто багато, його не встигають прибирати. Тому водії опиняються у сніговій пастці. Застрягання в заторах провокує напади агресії і може призвести до так званого синдрому дорожнього стресу.

Під час написання матеріалу використано такі джерела: ResearchGate, ScienceDirect.

Про синдром дорожнього стресу і як від нього вберегтися, розповідає РБК-Україна .

Що таке синдром дорожнього стресу

Синдромом дорожнього стресу (traffic stress syndrome) вчені називають фізичні та психологічні наслідки для здоров’я, зумовлені дорожнім рухом.

Причини розвитку цього синдрому - сукупний вплив дорожнього шуму, забрудненого вихлопними газами повітря, ризику ДТП тощо. Під час тривалого стояння в заторах вплив зазначених чинників зростає в рази.

Cиндром дорожнього стресу може призвести до головного болю, втоми, тривожності, паніки, злості і навіть прискореного серцебиття. Може знижуватися концентрація уваги, а це є причиною аварій.

Агресія водіїв і пасажирів у заторах зумовлена тим, що вони не контролюють і ніяк не можуть вплинути на ситуацію.

Здебільшого "дорожній" стрес минає, як тільки-но людина доїжджає до місця призначення. Але нерідко негативні наслідки невдалої поїздки, зокрема дратівливість, не зникають, і людина зривається на колегах чи близьких людях.

Крім того, фахівці Американської асоціації серця (AHA) встановили, що тривалий вплив будь-якого стресу може збільшити ризик серцево-судинних захворювань через підвищення артеріального тиску. Стресовий дорожній синдром - не виняток.

Беремо ситуацію під контроль

Просто покинути всі свої справи, стати відлюдьком і сидіти вдома - точно не вихід.

Насамперед варто спробувати скоригувати фактори ризику.

Якщо з прогнозу погоди ви знаєте, що буде снігопад, подумайте про те, чи не краще поїхати на метро або ж пройти якусь відстань пішки.

Якщо говорити про більш кардинальні заходи, то можна змінити місце роботи, тобто знайти таку, яка розташована недалеко від дому. Тим більше, дослідники виявили, що люди, які живуть біля роботи і ходять на неї пішки, мають і нижчий рівень стресу, і меншу масу тіла.

Можна спробувати домовитися про гнучкий графік, якщо формат роботи це дозволяє.

Але якщо ці варіанти не підходять і таки доведеться сідати за кермо чи в наземний транспорт, женіть геть роздратування.

Перш за все вийдіть із дому заздалегідь. Якщо ви їдете ввечері, поставтеся до затору як до вимушеної паузи після робочого дня. Ввімкніть музику, подкаст чи аудіокнигу. Попрактикуйте дихальні вправи. Зрештою, помилуйтеся зимовим пейзажем. Зберігайте спокій.

Закінчаться і снігопад, і затор. А нервова система має бути в нормі.