Чим греко-католики відрізняються від римо-католиків: вірування, традиції та звичаї

У релігії існують окремі гілки вірян, які часто плутають чи вважають одним і тим самим. Ідеться про римо-католиків і греко-католиків.

РБК-Україна розповідає, яка різниця між цими двома церквами та наводить головні традиції й звичаї.

Римо-католицька церква

Це найбільша церква Католицької церкви та західного християнства, яка використовує римський обряд. Її очолює єпископ Риму Папа Римський. У Римо-католицькій церкві використовують латинську мову та рідні мови країн, живуть за новоюліанським календарем.

Іноді Римо-католицьку церкву називають Латинською, щоб відрізняти від східних католицьких церков.

У Латинській церкві конфірмацію (таїнство миропомазання дітей чи обряд свідомого сповідання віри) здійснюють, коли існує загроза смерті. Людина, яка збирається прийняти хрещення, повинна "мати розум, бути належним чином навчена, належним чином розпоряджена і здатна відновити обітниці хрещення".

Діти повинні розуміти таїнство хрещення та бути свідомими зі своїм рішенням, на відміну від східного обряду, де дітей хрестять ще немовлятами.

Костел Святого Миколая в Києві (фото: Getty Images)

У Римо-католицькій церкві священникам заборонено брати шлюб як наслідок обов'язку дотримуватися бездоганності.

Виняток зробили лише для вже одруженого духовенства з інших церков, які приєднуються до католицької церкви. У Латинській церкві тільки вони можуть бути одруженими священниками.

У цій церкві також існує символ віри Filioque. Він доволі схожий зі святою Трійцею у східному обряді, де є Святий Дух, Отець і Син.

Символ Святої Трійці (ілюстрація: Вікіпедія)

У вірування Римо-католицької церкви присутнє так зване "чистилище". Сюди потрапляють душі тих людей, які померли "в Божій благодаті, але недостатньо очищені". Щоб їм стати святими, потрібно пройти етап чистилища.

Подібно до традицій східного обряду в Римо-католицькій церкві також є поняття "непорочного зачаття" та "первородного гріха".

Римо-католики хрестяться всією долонею правої руки, зліва направо.

Відомо також, що у римо-католиків храми всередині прикрашають не ікони, а статуї.

Греко-католицька церква

Східна католицька церква візантійської літургійної традиції. Через різні історичні перипетії традиції та звичаї греко-католицькі церкви можуть відрізнятися від країни до країни.

Спільним для греко-католицьких церков є грецький обряд, який попри це існує в різних варіантах. Богослужіння відправляються різними літургічними мовами.

У світі найбільш численною греко-католицькою церквою є Українська греко-католицька церква (УГКЦ).

Патріарший собор Христового воскресіння в Києві (фото: ugcc.ua)

Вона визнає сходження Святого Духа не тільки від Бога Отця, а й від Бога Сина. І відповідно визнає й сам символ Святої Трійці.

В УГКЦ також існують поняття "непорочного зачаття", "первородного гріха" та "чистилища". У цій вірі дуже широко шанують Діву Марію.

Греко-католики хрестяться спочатку зверху вниз, а потім - справа наліво.

На відміну від Римо-католицької церкви, яка використовує латинську мову, УГКЦ послуговується слов'янською чи сучасною українською. До того ж Греко-католицька церква хоч і визнає Папу, проте зберігає власну ієрархію та традиції.

Календарі РКЦ та ГКЦ в Україні

Розгляньмо дати основних свят, які не є перехідними:

Петра і Павла. У римо-католиків і греко-католиків 29 червня.

Успіння Пресвятої Діви Марії. У римо-католиків і греко-католиків 15 серпня.

Усіх святих. У римо-католиків і греко-католиків 1 листопада.

Різдво. У римо-католиків і греко-католиків 25 грудня.

Стрітення Господнє. У римо-католиків і греко-католиків 2 лютого.

Водночас дати перехідних свят відрізняються. Наприклад, у 2024 році римо-католики відсвяткували Великдень 31 березня, а греко-католики в Україні разом із православними 5 травня.